Михаил Кержаков: «Малком пока никак себя не проявил»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о трансфере бразильского вингера Малкома в петербургский клуб.

– Этим летом в «Зените» появился футболист, которого можно точно определить как «топ», – Малком. Появился ли дисбаланс после его появления? Я помню, как переходил Халк.

– Ну он пока никак себя и не проявил еще, недельку потренировался, получил повреждение, занимается по индивидуальной программе. Я не могу представить, что может послужить поводом для перемен в коллективе. Я не был в «Зените», когда Халк переходил, поэтому сравнить не могу. Обстановка у нас сейчас шикарная.

«Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

В составе петербургской команды бразилец сыграл два матча.

Шейдаев: «Малком и Шюррле не удивили. В России после Халка тяжело удивить»