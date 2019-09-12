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    Михаил Кержаков: «Малком пока никак себя не проявил»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о трансфере бразильского вингера Малкома в петербургский клуб.

    – Этим летом в «Зените» появился футболист, которого можно точно определить как «топ», – Малком. Появился ли дисбаланс после его появления? Я помню, как переходил Халк.

    – Ну он пока никак себя и не проявил еще, недельку потренировался, получил повреждение, занимается по индивидуальной программе. Я не могу представить, что может послужить поводом для перемен в коллективе. Я не был в «Зените», когда Халк переходил, поэтому сравнить не могу. Обстановка у нас сейчас шикарная.

    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро, еще 5 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • 22-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет.
    • В составе петербургской команды бразилец сыграл два матча.

    Шейдаев: «Малком и Шюррле не удивили. В России после Халка тяжело удивить»

    Источник: «Фонтанка»

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