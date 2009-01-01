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    Ари: «Надеюсь на вызов в сборную России в октябре»

    Форвард «Краснодара» Ари выразил надежду, что тренерский штаб сборной России включит его в заявку для подготовки к следующим матчам, который пройдут в октябре.

    «Я надеюсь на то, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре. У меня уже есть опыт выступления за сборную России. Россия сейчас очень сильна, поэтому нужно доказывать, что ты достоин вызова в сборную. Если у меня появится такой шанс, то я буду усердно работать над тем, чтобы это произошло», – сказал Ари.

    • В активе натурализованного бразильца два матча в составе национальной команды.
    • В октябре россияне дома сыграют с Шотландией и в гостях с Кипром.
    • В шести турах отбора Евро-2020 сборная набрала 15 очков.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3681

      sochi-2013 21 минуту назад

      Комличенко не увидели, но с казахами Ари бы пригодился.

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