Ари: «Надеюсь на вызов в сборную России в октябре»

Форвард «Краснодара» Ари выразил надежду, что тренерский штаб сборной России включит его в заявку для подготовки к следующим матчам, который пройдут в октябре.

«Я надеюсь на то, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре. У меня уже есть опыт выступления за сборную России. Россия сейчас очень сильна, поэтому нужно доказывать, что ты достоин вызова в сборную. Если у меня появится такой шанс, то я буду усердно работать над тем, чтобы это произошло», – сказал Ари.