Ари: «Надеюсь на вызов в сборную России в октябре»

Комличенко не увидели, но с казахами Ари бы пригодился.
Форвард «Краснодара» Ари выразил надежду, что тренерский штаб сборной России включит его в заявку для подготовки к следующим матчам, который пройдут в октябре.
«Я надеюсь на то, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре. У меня уже есть опыт выступления за сборную России. Россия сейчас очень сильна, поэтому нужно доказывать, что ты достоин вызова в сборную. Если у меня появится такой шанс, то я буду усердно работать над тем, чтобы это произошло», – сказал Ари.
- В активе натурализованного бразильца два матча в составе национальной команды.
- В октябре россияне дома сыграют с Шотландией и в гостях с Кипром.
- В шести турах отбора Евро-2020 сборная набрала 15 очков.