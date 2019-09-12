Каррера: «Кононов может общаться с Федуном на одном языке тет-а-тет. Может, из-за этого он еще в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о работе нынешнего главного тренера команды Олега Кононова.

— Вы сказали, что стараетесь следить за российскими командами. Что можете сказать про «Спартак»?

— На данный момент тренер строит команду. Видел, что ушло много игроков — почти все те, кто участвовал в чемпионстве. Зато «Спартак» набрал много молодых игроков.

— В «Спартак» перешел Андре Шюррле. Не обидно, что у вас не было таких звезд в составе?

— У меня были игроки, мы выиграли чемпионат! Дали максимальный результат с игроками, которые у меня были на тот момент. Я ни о чем не жалею.

— Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну сказал, что вы встречались с Леонидом Федуном за все время от силы раза три. Олег Кононов, который провалил все задачи в прошлом сезоне и уже одну в нынешнем, продолжает тренировать клуб. У вас было такое доверие владельца?

— Думаю, этот вопрос вы должны задать Федуну. Может, у него лучше взаимопонимание с Кононовым, так как нет необходимости в переводчике. Они могут открыто общаться на одном языке тет-а-тет. Может, из-за этого.

Каррера также заявил, что у него с хавбеком Денисом Глушаковым «никакого конфликта не было».