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    Каррера: «Кононов может общаться с Федуном на одном языке тет-а-тет. Может, из-за этого он еще в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о работе нынешнего главного тренера команды Олега Кононова.

    — Вы сказали, что стараетесь следить за российскими командами. Что можете сказать про «Спартак»?

    — На данный момент тренер строит команду. Видел, что ушло много игроков — почти все те, кто участвовал в чемпионстве. Зато «Спартак» набрал много молодых игроков.

    — В «Спартак» перешел Андре Шюррле. Не обидно, что у вас не было таких звезд в составе?

    — У меня были игроки, мы выиграли чемпионат! Дали максимальный результат с игроками, которые у меня были на тот момент. Я ни о чем не жалею.

    — Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну сказал, что вы встречались с Леонидом Федуном за все время от силы раза три. Олег Кононов, который провалил все задачи в прошлом сезоне и уже одну в нынешнем, продолжает тренировать клуб. У вас было такое доверие владельца?

    — Думаю, этот вопрос вы должны задать Федуну. Может, у него лучше взаимопонимание с Кононовым, так как нет необходимости в переводчике. Они могут открыто общаться на одном языке тет-а-тет. Может, из-за этого.

    Каррера также заявил, что у него с хавбеком Денисом Глушаковым «никакого конфликта не было».

    • Каррера работал в «Спартаке» с июля 2016-го до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +154

      RJM555 53 минуты назад

      Задолбал сегодня этот макаронник.......журналюгам походу совсем писать не о чем .....мать вашу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5885

      piligrim1986 1 час назад

      В «Спартак» перешел Андре Шюррле. Не обидно, что у вас не было таких звезд в составе?
      У Массимо Антоха был)))

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