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    «Локомотив»: за перепродажу билетов на Лигу чемпионов выдан пожизненный бан 70 болельщикам

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграме опубликовал заявление «Локомотива» по ситуации с продажей билетов на матчи Лиги чемпионов.

    «Все не так просто. Сайт работает, но его надо несколько раз обновить, чтобы пробиться к покупке билетов. Сайту необходима серьезная и, к сожалению, требующая значительного времени модернизация, в клубе эта ситуация прорабатывается.

    А сейчас для того, чтобы сайт вообще не упал, были вынуждены пойти по пути ограничения трафика, чтобы в определенное количество времени только определенное количество людей могло оформлять себе покупку билетов.

    Что касается проблемы с перекупщиками, то горькая правда в том, что спекулянты могли получить билеты только от болельщиков «Локомотива», так как сейчас они продаются только тем, у кого есть абонементы или клубные карты.

    Личности тех, кто перепродал свои пакеты билетов на ЛЧ перекупщикам, устанавливаются, и клуб будет безжалостно блокировать клубные карты, а их владельцы получат пожизненный бан на получение таких карт. 70 персонажам уже не повезло», – сообщили в клубе.

    • На сайте «Локомотива» в течение нескольких дней возникают технические проблемы при попытке купить билеты на Лигу чемпионов.
    • Московский клуб в твиттере шутил по поводу технических неполадок на сайте.
    • 18 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» дома сыграет с «Байером».

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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