«Локомотив»: за перепродажу билетов на Лигу чемпионов выдан пожизненный бан 70 болельщикам

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграме опубликовал заявление «Локомотива» по ситуации с продажей билетов на матчи Лиги чемпионов.

«Все не так просто. Сайт работает, но его надо несколько раз обновить, чтобы пробиться к покупке билетов. Сайту необходима серьезная и, к сожалению, требующая значительного времени модернизация, в клубе эта ситуация прорабатывается.

А сейчас для того, чтобы сайт вообще не упал, были вынуждены пойти по пути ограничения трафика, чтобы в определенное количество времени только определенное количество людей могло оформлять себе покупку билетов.

Что касается проблемы с перекупщиками, то горькая правда в том, что спекулянты могли получить билеты только от болельщиков «Локомотива», так как сейчас они продаются только тем, у кого есть абонементы или клубные карты.

Личности тех, кто перепродал свои пакеты билетов на ЛЧ перекупщикам, устанавливаются, и клуб будет безжалостно блокировать клубные карты, а их владельцы получат пожизненный бан на получение таких карт. 70 персонажам уже не повезло», – сообщили в клубе.