«Локомотив»: «Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте. Мы тоже недовольны»

Московский «Локомотив» в твиттере прокомментировал технические неполадки на клубном сайте.

«Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте. Мы тоже недовольны. Чувствуем вашу боль и работаем над исправлением ошибок», – говорится в сообщении «Локо».

В клубе добавили, что владельцы клубных карт могут приобрести пакеты билетов на Лигу чемпионов не только на сайте, но и в кассах «РЖД Арены».

Отметим, что на сайте «Локомотива» сейчас не представляется возможным приобрести билеты на матчи Лиги чемпионов.

18 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Байером».