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    «Локомотив»: «Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте. Мы тоже недовольны»

    Московский «Локомотив» в твиттере прокомментировал технические неполадки на клубном сайте.

    «Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте. Мы тоже недовольны. Чувствуем вашу боль и работаем над исправлением ошибок», – говорится в сообщении «Локо».

    В клубе добавили, что владельцы клубных карт могут приобрести пакеты билетов на Лигу чемпионов не только на сайте, но и в кассах «РЖД Арены».

    Отметим, что на сайте «Локомотива» сейчас не представляется возможным приобрести билеты на матчи Лиги чемпионов.

    • 18 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Байером».

    Источник: твиттер «Локомотива»

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