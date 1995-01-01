Точилин: «Кокорин и Мамаев в «Сочи»? За ними уже очередь»

Кокорин и Мамаев продлевают контракт с Зенитом,отправляются в аренду в Сочи,при условии что клуб продолжает им выплачивать 60% от зп.
Дальше Кокорин продлевает контракт с Зенитом на два года и становиться лавочником.
Полгода сидит на скамейке,ему перестает это нравится, он срывается с Павликом в Монако...встречают там Пака и вместе заказывают большую горку Шампанского.
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил вероятность появления нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в клубе.
— Возможно ли появление Кокорина или Мамаева в вашей команде?
— Не обсуждали эту тему с генеральным директором. Насколько я знаю, в Кокорине очень заинтересован «Зенит», у Мамаева непонятная ситуация с «Краснодаром». К тому же, за Александром и Павлом уже образовалась очередь. Не вижу смысла комментировать слухи.
— Эти футболисты смогли бы усилить «Сочи» в своем нынешнем состоянии?
— Кокорин и Мамаев усилили бы любой российский клуб, но надо понимать, что год простоя не может пройти бесследно для организма. Если мы говорим о прошлогодних Кокорине и Мамаеве — усилили бы без вопросов. Если гипотетически рассуждать о них в данный момент — думаю, что пригодились бы.
— Смогут ли они вернуться на прежний уровень?
— Они в достаточно хорошем футбольном возрасте, проблем с восстановлением своих лучших качеств возникнуть не должно. Тем более, в истории футбола были и более длительные отлучения от спорта, после которых люди возвращались и достойно играли. Так что все в первую очередь зависит от желания и характера самих Кокорина и Мамаева, — сказал Точилин.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 6 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены условно-досрочно. 17 сентября они выйдут на свободу.