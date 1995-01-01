Точилин: «Кокорин и Мамаев в «Сочи»? За ними уже очередь»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил вероятность появления нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в клубе.

— Возможно ли появление Кокорина или Мамаева в вашей команде?

— Не обсуждали эту тему с генеральным директором. Насколько я знаю, в Кокорине очень заинтересован «Зенит», у Мамаева непонятная ситуация с «Краснодаром». К тому же, за Александром и Павлом уже образовалась очередь. Не вижу смысла комментировать слухи.

— Эти футболисты смогли бы усилить «Сочи» в своем нынешнем состоянии?

— Кокорин и Мамаев усилили бы любой российский клуб, но надо понимать, что год простоя не может пройти бесследно для организма. Если мы говорим о прошлогодних Кокорине и Мамаеве — усилили бы без вопросов. Если гипотетически рассуждать о них в данный момент — думаю, что пригодились бы.

— Смогут ли они вернуться на прежний уровень?

— Они в достаточно хорошем футбольном возрасте, проблем с восстановлением своих лучших качеств возникнуть не должно. Тем более, в истории футбола были и более длительные отлучения от спорта, после которых люди возвращались и достойно играли. Так что все в первую очередь зависит от желания и характера самих Кокорина и Мамаева, — сказал Точилин.