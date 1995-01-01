Гендиректор «Балтики»: «Мы не хотели играть с «Локомотивом» во время паузы на матчи сборных»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что клуб выступил против проведения матча 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом» во время перерыва на игры сборных.

«Скорее всего, отказал «Локомотиву» в проведении матча 9 октября РФС. Никаких писем от железнодорожников нам не приходило, были лишь попытки устно согласовать дату, но мы двигаемся по своему календарю.

«Балтика» изначально хотела играть в те даты, которые обозначены в календаре. Мы были против играть во время паузы на матчи сборных, потому что у нас есть свои графики. К тому же лучше играть в конце сентября, когда хорошая, теплая погода, чтобы собрать максимально стадион», – сказал Качукаев.