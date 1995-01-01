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    Гендиректор «Балтики»: «Мы не хотели играть с «Локомотивом» во время паузы на матчи сборных»

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что клуб выступил против проведения матча 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом» во время перерыва на игры сборных.

    «Скорее всего, отказал «Локомотиву» в проведении матча 9 октября РФС. Никаких писем от железнодорожников нам не приходило, были лишь попытки устно согласовать дату, но мы двигаемся по своему календарю.

    «Балтика» изначально хотела играть в те даты, которые обозначены в календаре. Мы были против играть во время паузы на матчи сборных, потому что у нас есть свои графики. К тому же лучше играть в конце сентября, когда хорошая, теплая погода, чтобы собрать максимально стадион», – сказал Качукаев.

    • Ранее «Локомотив» оказался недоволен решением РФС провести все матчи 1/16 финала Кубка России в один день – 25 сентября. Директор москвичей по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщал, что «Локо» попросил РФС о переносе игры с калининградцами на 9 сентября, но получил отказ.
    • 25 сентября «Локомотив» сыграет в Кубке с «Балтикой», 28-го – с «Зенитом» в РПЛ, 1 октября – с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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