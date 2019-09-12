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    Римская прокуратура предъявила обвинения ответственным за обрушение эскалатора с фанатами ЦСКА

    Прокуратура Рима назвала виновных в обрушении эскалатора на станции «Республика» в октябре 2018 года, в котором пострадали 16 болельщиков ЦСКА.

    По итогам расследования ответственными за ЧП были признаны работники метро и муниципальной транспортной компании Atac, сообщает La Stampa.

    Четырем фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве с государственными закупками с отягчающим обстоятельством. Расследование также позволило выяснить причины аварии на другой станции римского метрополитена, которая произошла в марте.

    • Ранее правоохранительные органы установили, что болельщики ЦСКА, приехавшие поддержать команду на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой», не прыгали на эскалаторе. Выяснилось, что эскалатор нуждался в ремонте еще в 2015 году.
    • Мэр Рима и чиновники обвиняли в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые в нетрезвом состоянии якобы прыгали на эскалаторе, что поспособствовало его обрушению.

    Источник: La Stampa

    La Stampa – одна из самых известных и покупаемых ежедневных газет Италии. Тираж составляет более 300 тысяч копий.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11591

      bset 36 минут назад

      Коррупция есть везде. Вот только в Европе ее можно вычленить и посадить всех причастных, а у нас и суды коррумпированы...

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      Рейтинг: +4993

      Агасфер > bset 13 минут назад

      Ну да,ты ведь главный оценщик этого,а то,что сейчас Урсула фон дер Ляйн в еврокомиссию включила лиц,у которых нелады с законом-этого не может быть.И то,что министры и губернаторы в России чалятся на нарах-тоже не знаешь.А почему? Потому что ты(вероятность 90 процентов) сидишь в офисе фирмы "Купи-перепродай" и являешься низшим звеном коррупции,с которой борешься.

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