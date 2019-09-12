Римская прокуратура предъявила обвинения ответственным за обрушение эскалатора с фанатами ЦСКА

Коррупция есть везде. Вот только в Европе ее можно вычленить и посадить всех причастных, а у нас и суды коррумпированы...
Прокуратура Рима назвала виновных в обрушении эскалатора на станции «Республика» в октябре 2018 года, в котором пострадали 16 болельщиков ЦСКА.
По итогам расследования ответственными за ЧП были признаны работники метро и муниципальной транспортной компании Atac, сообщает La Stampa.
Четырем фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве с государственными закупками с отягчающим обстоятельством. Расследование также позволило выяснить причины аварии на другой станции римского метрополитена, которая произошла в марте.
- Ранее правоохранительные органы установили, что болельщики ЦСКА, приехавшие поддержать команду на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой», не прыгали на эскалаторе. Выяснилось, что эскалатор нуждался в ремонте еще в 2015 году.
- Мэр Рима и чиновники обвиняли в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые в нетрезвом состоянии якобы прыгали на эскалаторе, что поспособствовало его обрушению.
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