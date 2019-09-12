Римская прокуратура предъявила обвинения ответственным за обрушение эскалатора с фанатами ЦСКА

Прокуратура Рима назвала виновных в обрушении эскалатора на станции «Республика» в октябре 2018 года, в котором пострадали 16 болельщиков ЦСКА.

По итогам расследования ответственными за ЧП были признаны работники метро и муниципальной транспортной компании Atac, сообщает La Stampa.

Четырем фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве с государственными закупками с отягчающим обстоятельством. Расследование также позволило выяснить причины аварии на другой станции римского метрополитена, которая произошла в марте.