Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его обрушением

Пусть теперь Италия официально извиняется за слова своих чиновников и готовится к судам.
Римская полиция внимательно изучила видеозаписи с камер видеонаблюдения на станции «Республика» в стличном метро.
Правоохранительные органы установили, что болельщики ЦСКА, приехавшие поддержать свою команду на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой», не прыгали на эскалаторе. Причиной обрушения стали другие факторы.
В результате поломки эскалатора пострадали 16 болельщиков, прибывших из России.
Ранее мэр Рима и чиновники обвинили в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые в нетрезвом состоянии якобы прыгали на эскалаторе, что поспособствовало его обрушению.
Позже выяснилось, что эскалатор нуждался в ремонте еще в 2015 году.