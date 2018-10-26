Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его обрушением

Римская полиция внимательно изучила видеозаписи с камер видеонаблюдения на станции «Республика» в стличном метро.

Правоохранительные органы установили, что болельщики ЦСКА, приехавшие поддержать свою команду на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой», не прыгали на эскалаторе. Причиной обрушения стали другие факторы.

В результате поломки эскалатора пострадали 16 болельщиков, прибывших из России.

Ранее мэр Рима и чиновники обвинили в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые в нетрезвом состоянии якобы прыгали на эскалаторе, что поспособствовало его обрушению.

Позже выяснилось, что эскалатор нуждался в ремонте еще в 2015 году.