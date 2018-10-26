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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе перед его обрушением

    Римская полиция внимательно изучила видеозаписи с камер видеонаблюдения на станции «Республика» в стличном метро.

    Правоохранительные органы установили, что болельщики ЦСКА, приехавшие поддержать свою команду на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой», не прыгали на эскалаторе. Причиной обрушения стали другие факторы.

    В результате поломки эскалатора пострадали 16 болельщиков, прибывших из России.

    Ранее мэр Рима и чиновники обвинили в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые в нетрезвом состоянии якобы прыгали на эскалаторе, что поспособствовало его обрушению.

    Позже выяснилось, что эскалатор нуждался в ремонте еще в 2015 году.

    Источник: Corriere della Sera

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    26.10.2018 17:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +966

      Харченко 28 октября 2018, 19:16

      Пусть теперь Италия официально извиняется за слова своих чиновников и готовится к судам.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 26 октября 2018, 19:28

      Мрази римские - хотели всё на болел ЦСКА списать, якобы пьяных.

      0
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 26 октября 2018, 19:12

      Судя по ленте, там метров двадцать
      Где распрыгаться? Где обмаратья

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 октября 2018, 18:58

      - "....не прыгали на эскалаторе".
      Да они не с Украины. Какого чёрта они будут прыгать или скакать. Хоть они и "кони".

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 октября 2018, 18:41

      Теперь бы хотелось что бы виновные ответили по всей строгости, а чиновники что бы публично извинили и выплатили компенсацию пострадавшим.

      1
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 26 октября 2018, 18:27

      А теперь хотелось бы услышать извинения от мэра Рима и прочих чиновников

      4
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 26 октября 2018, 17:44

      Слава богу есть камеры, а чиновники такие как и у нас....

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 26 октября 2018, 17:28

      Это по-нашему: мосты, эскалаторы... А мы не виноваты...

      1
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      Рейтинг: +357

      3емлянин 26 октября 2018, 17:25

      Сели в лужу, теперь с камерами безнаказано действовать и врать не получится !!!

      3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 26 октября 2018, 17:16

      Слава Богу, что нашлось такое видео, ткнуть им того министра МВД который клеветал!

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