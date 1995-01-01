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    Месси: «Золотой мяч»? Никогда не чувствовал себя фаворитом»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о награде «Золотой мяч».

    «Чувствую ли я себя фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»? Не знаю. Сейчас уже не так просто определить главного претендента, как раньше. В последние годы все смотрят на командные результаты, что не плохо. Особое значение придается Лиге чемпионов. В других случаях во внимание берут чемпионат мира, хотя иногда он считается важным при выборе победителя, а иногда нет.

    На самом деле нет четких критериев, по которым можно определить обладателя «Золотого мяча». Я никогда не чувствовал себя фаворитом или не фаворитом. Я уже говорил, что индивидуальные награды стоят для меня на втором месте», — сказал Месси.

    Ранее форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к награде «Золотой мяч».

    • Месси, как и Роналду, получал «Золотой мяч» пять раз.
    • Месси, Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

    Источник: Sport.es

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