Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

Идиоты зажали 2-3 ляма евро .
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях переговоров с чешской «Младой» по трансферу нападающего Николая Комличенко.
«Банально не удалось договориться с клубом. Если упрощать, мы предлагали аренду, «Млада» настаивала исключительно на продаже. Но это была высокооплачиваемая аренда. Она предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведeт определeнное — разумное — количество игр. Мы полагали, что такой вариант должен устроить коллег из чешского клуба, но почему-то не устроил.
С первого дня мы предлагали формат аренды через опцию выкупа. Другое дело, что коллеги из Чехии шли навстречу с точки зрения уменьшения трансферной стоимости. Они существенно еe снизили за счeт тех переговоров, которые мы вели. Получалась странная ситуация: мы ведeм переговоры об аренде, а нас пытаются подтолкнуть к полноценному трансферу снижением трансферной стоимости. Но мы с самого первого дня переговоров хотели добиться аренды с опцией выкупа, поэтому снижение цены на наше окончательное решение не повлияло.
Зимой, возможно, вернeмся к истории с Комличенко. Но это не гарантия. При этом ещe раз подчеркну: Комличенко очень хорошо зарекомендовал себя, и вызов в сборную это подтверждает. Но не факт, что ЦСКА стал бы его командой», – заявил Бабаев.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара». Нападающий стал первым выпускником академии кубанского клуба, сыгравшим за взрослую команду.
- С июля 2017 года россиянин выступал за «Младу» на правах аренды. В январе этого года чешский клуб выкупил Комличенко за 400 тыс. евро.
- В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 голов в 33 матчах.