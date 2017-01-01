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    Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях переговоров с чешской «Младой» по трансферу нападающего Николая Комличенко.

    «Банально не удалось договориться с клубом. Если упрощать, мы предлагали аренду, «Млада» настаивала исключительно на продаже. Но это была высокооплачиваемая аренда. Она предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведeт определeнное — разумное — количество игр. Мы полагали, что такой вариант должен устроить коллег из чешского клуба, но почему-то не устроил.

    С первого дня мы предлагали формат аренды через опцию выкупа. Другое дело, что коллеги из Чехии шли навстречу с точки зрения уменьшения трансферной стоимости. Они существенно еe снизили за счeт тех переговоров, которые мы вели. Получалась странная ситуация: мы ведeм переговоры об аренде, а нас пытаются подтолкнуть к полноценному трансферу снижением трансферной стоимости. Но мы с самого первого дня переговоров хотели добиться аренды с опцией выкупа, поэтому снижение цены на наше окончательное решение не повлияло.

    Зимой, возможно, вернeмся к истории с Комличенко. Но это не гарантия. При этом ещe раз подчеркну: Комличенко очень хорошо зарекомендовал себя, и вызов в сборную это подтверждает. Но не факт, что ЦСКА стал бы его командой», – заявил Бабаев.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара». Нападающий стал первым выпускником академии кубанского клуба, сыгравшим за взрослую команду.
    • С июля 2017 года россиянин выступал за «Младу» на правах аренды. В январе этого года чешский клуб выкупил Комличенко за 400 тыс. евро.
    • В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 голов в 33 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3329

      dinar7777dinar 7 минут назад

      Идиоты зажали 2-3 ляма евро .

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