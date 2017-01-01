Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о подробностях переговоров с чешской «Младой» по трансферу нападающего Николая Комличенко.

«Банально не удалось договориться с клубом. Если упрощать, мы предлагали аренду, «Млада» настаивала исключительно на продаже. Но это была высокооплачиваемая аренда. Она предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведeт определeнное — разумное — количество игр. Мы полагали, что такой вариант должен устроить коллег из чешского клуба, но почему-то не устроил.

С первого дня мы предлагали формат аренды через опцию выкупа. Другое дело, что коллеги из Чехии шли навстречу с точки зрения уменьшения трансферной стоимости. Они существенно еe снизили за счeт тех переговоров, которые мы вели. Получалась странная ситуация: мы ведeм переговоры об аренде, а нас пытаются подтолкнуть к полноценному трансферу снижением трансферной стоимости. Но мы с самого первого дня переговоров хотели добиться аренды с опцией выкупа, поэтому снижение цены на наше окончательное решение не повлияло.

Зимой, возможно, вернeмся к истории с Комличенко. Но это не гарантия. При этом ещe раз подчеркну: Комличенко очень хорошо зарекомендовал себя, и вызов в сборную это подтверждает. Но не факт, что ЦСКА стал бы его командой», – заявил Бабаев.