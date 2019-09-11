Бабаев: «Предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предложении «Зенита» по защитнику команды Марио Фернандесу.

«Было очень достойное предложение. Но я могу только ещe раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют.

Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещe не сталкивался», – заявил Бабаев.