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    Бабаев: «Предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предложении «Зенита» по защитнику команды Марио Фернандесу.

    «Было очень достойное предложение. Но я могу только ещe раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют.

    Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещe не сталкивался», – заявил Бабаев.

    • Фернандес перешел в ЦСКА летом 2012 года из «Гремио» за 10,5 млн евро.
    • За московский клуб 28-летний россиянин провел 244 матча, забил пять голов и сделал 42 результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.09.2019 23:32
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +59

      snob 14 минут назад

      сильно

      0
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      Рейтинг: +1272

      Бомбардиръ 14 минут назад

      Урок Газпрому от Марио, что не всё продается и что не всё покупается. Уважуха Марио.

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