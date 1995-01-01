«Спорт Бизнес Online»: полиция выступает за перенос кубкового матча КАМАЗ – «Спартак» в Казань или Москву

А о чем они думали раньше?
Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком» может не состояться в Набережных Челнах.
По информации источника, местная полиция опасается, что город не справится с наплывом болельщиков московского клуба. Сообщается, что правоохранительные органы выступают за перенос встречи в Казань или Москву.
- В клубе из Набережных Челнов по-прежнему не обладают информацией о конкретной дате проведения матча со «Спартаком».
- Ранее директор по коммуникациям РФС сообщил, что все встречи 1/16 финала Кубка России состоятся в один день – 25 сентября.