«Спорт Бизнес Online»: полиция выступает за перенос кубкового матча КАМАЗ – «Спартак» в Казань или Москву

Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком» может не состояться в Набережных Челнах.

По информации источника, местная полиция опасается, что город не справится с наплывом болельщиков московского клуба. Сообщается, что правоохранительные органы выступают за перенос встречи в Казань или Москву.