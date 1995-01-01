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    «Спорт Бизнес Online»: полиция выступает за перенос кубкового матча КАМАЗ – «Спартак» в Казань или Москву

    Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком» может не состояться в Набережных Челнах.

    По информации источника, местная полиция опасается, что город не справится с наплывом болельщиков московского клуба. Сообщается, что правоохранительные органы выступают за перенос встречи в Казань или Москву.

    • В клубе из Набережных Челнов по-прежнему не обладают информацией о конкретной дате проведения матча со «Спартаком».
    • Ранее директор по коммуникациям РФС сообщил, что все встречи 1/16 финала Кубка России состоятся в один день – 25 сентября.

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +73668

      zigbert 2 минуты назад

      А о чем они думали раньше?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1599

      Иван_Невский 37 минут назад

      раздать дубинки местным спортсменам , они помогут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Спартач80 48 минут назад

      Что за бред?...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1842

      zritelx 53 минуты назад

      Делается все просто -начальнику полиции, а может и начальнику УВД города , служебное несоответствие , и поверьте - как рукой отшепчет.

      1
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      Рейтинг: +14337

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Праздника не будет. Для жителей Челнов это удар ниже пояса.

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