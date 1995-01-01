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    Гендиректор «Сочи»: «Стадион будет готов к матчу с «Ахматом», несмотря на гонку «Формулы-1»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что стадион «Фишт» будет готов к проведению матча 9-го тура РПЛ с «Ахматом», несмотря на гонку «Формулы-1».

    «За это отвечают специальные службы, поэтому зачем оценивать, успеют они подготовить территорию стадиона или нет. Гонка еще должна пройти. А вообще демонтировать начнут сразу после ее окончания – 29 сентября. Думаю, конечно же, все должны успеть», – заявил Рубашко.

    • Гран-при России «Формулы-1» состоится на территории Олимпийского парка Сочи, где расположен домашний стадион клуба Премьер-лиги.
    • Проведение «королевских автогонок» запланировано на 26-29 сентября.
    • Матч «Сочи» – «Ахмат» должен состояться 30 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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