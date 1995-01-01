Гендиректор «Сочи»: «Стадион будет готов к матчу с «Ахматом», несмотря на гонку «Формулы-1»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что стадион «Фишт» будет готов к проведению матча 9-го тура РПЛ с «Ахматом», несмотря на гонку «Формулы-1».
«За это отвечают специальные службы, поэтому зачем оценивать, успеют они подготовить территорию стадиона или нет. Гонка еще должна пройти. А вообще демонтировать начнут сразу после ее окончания – 29 сентября. Думаю, конечно же, все должны успеть», – заявил Рубашко.
- Гран-при России «Формулы-1» состоится на территории Олимпийского парка Сочи, где расположен домашний стадион клуба Премьер-лиги.
- Проведение «королевских автогонок» запланировано на 26-29 сентября.
- Матч «Сочи» – «Ахмат» должен состояться 30 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.