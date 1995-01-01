Гендиректор «Сочи»: «Стадион будет готов к матчу с «Ахматом», несмотря на гонку «Формулы-1»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что стадион «Фишт» будет готов к проведению матча 9-го тура РПЛ с «Ахматом», несмотря на гонку «Формулы-1».

«За это отвечают специальные службы, поэтому зачем оценивать, успеют они подготовить территорию стадиона или нет. Гонка еще должна пройти. А вообще демонтировать начнут сразу после ее окончания – 29 сентября. Думаю, конечно же, все должны успеть», – заявил Рубашко.