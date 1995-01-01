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    Гогуа: «Постараюсь забить своей бывшей команде»

    Защитник ЦСКА Седрик Гогуа поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ с «Тамбовом», за который он выступал ранее.

    «Если у меня будет шанс, я постараюсь забить своей бывшей команде. Когда ты выходишь на матч, ты играешь, чтобы побеждать. Да, до этого я выступал за «Тамбов», но сейчас защищаю цвета ЦСКА и сделаю для своей команды все!

    Адаптация в новом коллективе идет прекрасно, я уже чувствую, что я дома, в семье. Все ребята, тренеры и персонал — отличные парни: отношение ко всем одинаковое, никто никого не выделяет. Меня здорово приняли, мне очень комфортно здесь тренироваться и играть», — цитирует Гогуа пресс-служба московского клуба.

    • Матч «Тамбов» – ЦСКА состоится 15 сентября в Саранске, начало – в 16:30 мск.
    • ЦСКА идет в РПЛ на четвертом месте с 16 очками, «Тамбов» – на 15-м месте с 5 очками.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11556

      bset 24 минуты назад

      Тяжело будет против Тамбова забивать, праздновать, наверное, не будет, если забьет. Ведь 2 месяца в команде провел. Это вам не просто так.

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