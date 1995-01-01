Гогуа: «Постараюсь забить своей бывшей команде»

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ с «Тамбовом», за который он выступал ранее.

«Если у меня будет шанс, я постараюсь забить своей бывшей команде. Когда ты выходишь на матч, ты играешь, чтобы побеждать. Да, до этого я выступал за «Тамбов», но сейчас защищаю цвета ЦСКА и сделаю для своей команды все!

Адаптация в новом коллективе идет прекрасно, я уже чувствую, что я дома, в семье. Все ребята, тренеры и персонал — отличные парни: отношение ко всем одинаковое, никто никого не выделяет. Меня здорово приняли, мне очень комфортно здесь тренироваться и играть», — цитирует Гогуа пресс-служба московского клуба.