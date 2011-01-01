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    Коутиньо: «Клопп пожелал мне удачи после перехода в «Баварию»

    Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо рассказал об отношениях с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

    «После перехода в «Баварию» он написал мне и пожелал удачи. Он сказал, что «Бавария» – это большой клуб, а Бундеслига – замечательный чемпионат. Он очень рад, что я здесь оказался.

    Он прекрасный тренер, один из лучших в мире. Настоящий лидер. Я многому научился у него, особенно в психологическом плане. Он изменил «Ливерпуль», вдохнул в клуб новую жизнь и вновь сделал его сильным. Было честью работать с ним», – сказал Коутиньо.

    • Коутиньо был арендован «Баварией» у «Барселоны» до конца сезона.
    • Его переход из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 145 миллионов евро стал самым дорогим в истории каталонского клуба.

    Источник: Bild

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6055

      FanatSerj 42 минуты назад

      да уж, сделанного не вернешь, а был в Ливере один из лидеров.

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