Мхитарян: «Не хочу говорить об Англии. Хочу вновь почувствовать себя счастливым и наслаждаться игрой»

будь удачлив и счастлив в Роме на столько,сколько в Дортмундской Боруссии. Мы с тобой дорогой Генрих. Докажи себе, стране, за которую будешь выступать и своей Родине, что ты для футбола и он для тебя. Годы пусть не будут помехой, Жирков в свои 36 всё ещё форму набирает... Мы верим в тебя.
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян дал понять, что в Англии он не был счастлив. Армянин перешел в римский клуб летом из «Арсенала».
«Я покинул Англию и не хочу больше о ней говорить. Теперь концентрируюсь на Серии А и «Роме». Переезд сюда – не шаг назад. «Рома» – великий клуб, все знают об этом.
Вероятно, АПЛ мне не очень подходит. В этой связи отъезд оттуда хорошее решение. Мне говорили, что Серия А великолепна. Здесь я хочу вновь почувствовать себя счастливым и наслаждаться игрой», – сказал Мхитарян.
- С 2016 по 2018 год полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» (39 матчей в АПЛ, пять голов).
- С 2018 по 2019 год Мхитарян защищал цвета «Арсенала» (39 матчей в АПЛ, восемь забитых мячей).
- Главное достижение в карьере игрока – победа в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед».