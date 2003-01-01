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    Мхитарян: «Не хочу говорить об Англии. Хочу вновь почувствовать себя счастливым и наслаждаться игрой»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян дал понять, что в Англии он не был счастлив. Армянин перешел в римский клуб летом из «Арсенала».

    «Я покинул Англию и не хочу больше о ней говорить. Теперь концентрируюсь на Серии А и «Роме». Переезд сюда – не шаг назад. «Рома» – великий клуб, все знают об этом.

    Вероятно, АПЛ мне не очень подходит. В этой связи отъезд оттуда хорошее решение. Мне говорили, что Серия А великолепна. Здесь я хочу вновь почувствовать себя счастливым и наслаждаться игрой», – сказал Мхитарян.

    • С 2016 по 2018 год полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» (39 матчей в АПЛ, пять голов).
    • С 2018 по 2019 год Мхитарян защищал цвета «Арсенала» (39 матчей в АПЛ, восемь забитых мячей).
    • Главное достижение в карьере игрока – победа в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: официальный сайт «Ромы»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Viktor5555 28 минут назад

      будь удачлив и счастлив в Роме на столько,сколько в Дортмундской Боруссии. Мы с тобой дорогой Генрих. Докажи себе, стране, за которую будешь выступать и своей Родине, что ты для футбола и он для тебя. Годы пусть не будут помехой, Жирков в свои 36 всё ещё форму набирает... Мы верим в тебя.

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