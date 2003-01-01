Мхитарян: «Не хочу говорить об Англии. Хочу вновь почувствовать себя счастливым и наслаждаться игрой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян дал понять, что в Англии он не был счастлив. Армянин перешел в римский клуб летом из «Арсенала».

«Я покинул Англию и не хочу больше о ней говорить. Теперь концентрируюсь на Серии А и «Роме». Переезд сюда – не шаг назад. «Рома» – великий клуб, все знают об этом.

Вероятно, АПЛ мне не очень подходит. В этой связи отъезд оттуда хорошее решение. Мне говорили, что Серия А великолепна. Здесь я хочу вновь почувствовать себя счастливым и наслаждаться игрой», – сказал Мхитарян.