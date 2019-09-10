Рамос: «Ван Дейк – выдающийся защитник. Он провел очень хороший сезон»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отозвался об игре коллеги из «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Испанец считает голландца выдающимся.

«Очень трудно оценивать все то, что касается индивидуальных призов. Ван Дейк – выдающийся защитник, он провел очень хороший сезон. Он упорно работал, чтобы достичь того, что имеет.

Люди постоянно говорят о Криштиану Роналду и Лионеле Месси, однако если награду вручат ван Дейку, то это станет шагом в другом направлении. Классно, когда у кого-то, кроме Роналду и Месси, есть шанс на победу», – сказал Рамос AS.