«Троллинг от Акинфеева, краснеющий Набабкин». ЦСКА выложил видео с фотосессии в новой форме

ЦСКА опубликовал на YouTube-канале видео с фотосессии в новой форме, в которой приняли участие игроки московской команды.

«Закулисье фотосъемки новой формы UMBRO: троллинг от Игоря Акинфеева, танцующие Ахметов, Сигурдссон и Дзагоев, краснеющий Набабкин и легендарный смех Жоры Щенникова. Все это и много других веселых моментов в нашем материале с базы», – говорится в описании видео на YouTube-канале армейцев.