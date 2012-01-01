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    «Троллинг от Акинфеева, краснеющий Набабкин». ЦСКА выложил видео с фотосессии в новой форме

    ЦСКА опубликовал на YouTube-канале видео с фотосессии в новой форме, в которой приняли участие игроки московской команды.

    «Закулисье фотосъемки новой формы UMBRO: троллинг от Игоря Акинфеева, танцующие Ахметов, Сигурдссон и Дзагоев, краснеющий Набабкин и легендарный смех Жоры Щенникова. Все это и много других веселых моментов в нашем материале с базы», – говорится в описании видео на YouTube-канале армейцев.

    • В конце августа ЦСКА представил новую форму с помощью городского квеста.
    • После восьми туров РПЛ армейцы занимают четвертое место в таблице с 16 очками.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +734

      Niko 16 минут назад

      Круто нарезали))) молодцы, поржал))

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