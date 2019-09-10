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    Бердыев: «Я неспроста появился на матче «Спартака» с «Зенитом»? Это неправда»

    Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой он вел переговоры со «Спартаком».

    «Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», – цитирует Sport24 Бердыева.

    • Бердыев покинул «Рубин» по окончании прошлого сезона.
    • Тренер возглавлял «Рубин» с 2001-го по 2013 год и с июня 2017 года по июнь 2019 года.
    • Под руководством Бердыева казанцы стали двукратными чемпионами России, дважды выиграли бронзовые медали РПЛ, завоевали Кубок России и два раза – Суперкубок страны.

    Источник: Sport24

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