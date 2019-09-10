Бердыев: «Я неспроста появился на матче «Спартака» с «Зенитом»? Это неправда»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой он вел переговоры со «Спартаком».

«Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», – цитирует Sport24 Бердыева.