Бердыев: «Я неспроста появился на матче «Спартака» с «Зенитом»? Это неправда»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой он вел переговоры со «Спартаком».
«Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», – цитирует Sport24 Бердыева.
- Бердыев покинул «Рубин» по окончании прошлого сезона.
- Тренер возглавлял «Рубин» с 2001-го по 2013 год и с июня 2017 года по июнь 2019 года.
- Под руководством Бердыева казанцы стали двукратными чемпионами России, дважды выиграли бронзовые медали РПЛ, завоевали Кубок России и два раза – Суперкубок страны.