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    Семин: «Шансы увидеть Фарфана до конца года? Никаких»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как проходит восстановление травмированных футболистов перед стартом Лиги чемпионов.

    – Против юрмальского «Спартака» 45 минут провел Соломон Кверквелия. Как себя чувствует защитник?

    – Он еще не готов играть. Еще нужно время для полного восстановления кондиций. Все-таки три месяца – большой срок. Нужно прийти в хорошую физическую форму, которая позволит Кверквелии выступать на прошлогоднем уровне. Пока до этого далеко.

    – Все идет по плану? Со стороны кажется, что восстановление затянулось.

    – Планы постоянно ломаются. Первый состоял в том, что он вернется после месяца. Не случилось. Потом пошел второй, третий месяцы. Так что уже не загадываем.

    – То есть к «Сочи» Соломона точно не ждать?

    – Вряд ли. Там приедут игроки сборных.

    – В заявку на Лигу чемпионов включен Борис Ротенберг. Значит ли это, что футболист близок к возвращению?

    – Надеемся, что к декабрю он поправится и станет помогать нам.

    – А что с Фарфаном? Есть ли шанс увидеть перуанца на поле до конца года?

    – Никаких. По его восстановлению вообще трудно предугадать сроки возвращения.

    – Чорлука получил ушиб в субботнем спарринге. Будет готов к «Сочи»?

    – С ним, надеюсь, все нормально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8063

      KLIM777 1 час назад

      Шансы увидеть красивую игру Локомотива в Лиге Чемпионов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +882

      Romantic2010 > KLIM777 1 час назад

      Примерно такие же, как у зенита. Может даже чуть по выше...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8063

      KLIM777 > Romantic2010 1 час назад

      Выше с чего это?

      0
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