Семин: «Шансы увидеть Фарфана до конца года? Никаких»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как проходит восстановление травмированных футболистов перед стартом Лиги чемпионов.

– Против юрмальского «Спартака» 45 минут провел Соломон Кверквелия. Как себя чувствует защитник?

– Он еще не готов играть. Еще нужно время для полного восстановления кондиций. Все-таки три месяца – большой срок. Нужно прийти в хорошую физическую форму, которая позволит Кверквелии выступать на прошлогоднем уровне. Пока до этого далеко.

– Все идет по плану? Со стороны кажется, что восстановление затянулось.

– Планы постоянно ломаются. Первый состоял в том, что он вернется после месяца. Не случилось. Потом пошел второй, третий месяцы. Так что уже не загадываем.

– То есть к «Сочи» Соломона точно не ждать?

– Вряд ли. Там приедут игроки сборных.

– В заявку на Лигу чемпионов включен Борис Ротенберг. Значит ли это, что футболист близок к возвращению?

– Надеемся, что к декабрю он поправится и станет помогать нам.

– А что с Фарфаном? Есть ли шанс увидеть перуанца на поле до конца года?

– Никаких. По его восстановлению вообще трудно предугадать сроки возвращения.

– Чорлука получил ушиб в субботнем спарринге. Будет готов к «Сочи»?

– С ним, надеюсь, все нормально.