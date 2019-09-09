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    Дзюба – о Жиркове на ЧМ-2022: «Может быть, уже с капельницей в руке, но выйдет и не испортит картину»

    Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пошутил насчет возможного участия партнера по национальной команде Юрия Жиркова в матчах чемпионата мира 2022 года.

    – Юрий Жирков в последнее время набрал замечательную форму. Как думаете, он поможет сборной России на ЧМ-2034?

    – Ну, в 2034 году, я думаю, при всей моей любви к нему, он не сможет. Но на Катар мы ставим все, что он спокойненько, может быть, уже с капельницей в руке, но выйдет и не испортит картину в итоге. Мастерство позволяет.

    • Жирков выступает за сборную России с 2005 года.
    • В его активе 90 матчей, два гола и 11 результативных передач.

    В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым

    Источник: Sport24

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    09.09.2019 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2199

      TOMSON 21 минуту назад

      Все думаю, как бы Юра заиграл, если бы не перешёл тогда в Челси. По умению работать с мячом это определённо лучший Российский игрок своего поколения. Если Аршавин это была взрывная скорость и острые передачи, то Юра это умения обыгрывать один в один любого соперника.

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