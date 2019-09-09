Дзюба – о Жиркове на ЧМ-2022: «Может быть, уже с капельницей в руке, но выйдет и не испортит картину»

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пошутил насчет возможного участия партнера по национальной команде Юрия Жиркова в матчах чемпионата мира 2022 года.

– Юрий Жирков в последнее время набрал замечательную форму. Как думаете, он поможет сборной России на ЧМ-2034?

– Ну, в 2034 году, я думаю, при всей моей любви к нему, он не сможет. Но на Катар мы ставим все, что он спокойненько, может быть, уже с капельницей в руке, но выйдет и не испортит картину в итоге. Мастерство позволяет.

Жирков выступает за сборную России с 2005 года.

В его активе 90 матчей, два гола и 11 результативных передач.

В 36 вернуться в сборную и забить. Снова восхищаемся Жирковым