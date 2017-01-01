Calciomercato: «Милан» зимой попытается купить Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай находится в сфере интересов «Милана».

По информации Calciomercato, итальянский клуб намерен воспользоваться желанием футболиста сменить команду и попытаться купить его во время зимнего трансферного окна.

«Лион» требует за голландца 60 миллионов евро, но французы могут пойти на уступки, поскольку контракт игрока истекает в 2021 году и он не намерен его продлевать.