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    Calciomercato: «Милан» зимой попытается купить Депая

    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай находится в сфере интересов «Милана».

    По информации Calciomercato, итальянский клуб намерен воспользоваться желанием футболиста сменить команду и попытаться купить его во время зимнего трансферного окна.

    «Лион» требует за голландца 60 миллионов евро, но французы могут пойти на уступки, поскольку контракт игрока истекает в 2021 году и он не намерен его продлевать.

    • Депай перешел в «Лион» в январе 2017 года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро.
    • В активе 25-летнего форварда 120 матчей, 43 гола и 42 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1244

      Фан666 1 час назад

      Депай вроде очнулся, а вот Милан чехардит по полной, не надо ему туда, там могила

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