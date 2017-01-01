Calciomercato: «Милан» зимой попытается купить Депая

Депай вроде очнулся, а вот Милан чехардит по полной, не надо ему туда, там могила
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай находится в сфере интересов «Милана».
По информации Calciomercato, итальянский клуб намерен воспользоваться желанием футболиста сменить команду и попытаться купить его во время зимнего трансферного окна.
«Лион» требует за голландца 60 миллионов евро, но французы могут пойти на уступки, поскольку контракт игрока истекает в 2021 году и он не намерен его продлевать.
- Депай перешел в «Лион» в январе 2017 года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро.
- В активе 25-летнего форварда 120 матчей, 43 гола и 42 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.