Де Хеа близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» убедил вратаря Давида Де Хеа продлить контракт с клубом.

По информации The Guardian, зарплата испанца по новому соглашению вырастет до 290 тысяч фунтов в неделю (16,9 миллиона евро в год). Примерно столько же получает полузащитник Поль Погба.

Ожидается, что в ближайшее время о продлении договора объявят официально.