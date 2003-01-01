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    Де Хеа близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» убедил вратаря Давида Де Хеа продлить контракт с клубом.

    По информации The Guardian, зарплата испанца по новому соглашению вырастет до 290 тысяч фунтов в неделю (16,9 миллиона евро в год). Примерно столько же получает полузащитник Поль Погба.

    Ожидается, что в ближайшее время о продлении договора объявят официально.

    • Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
    • 28-летний голкипер провел 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.
    • Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.

    Источник: The Guardian

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