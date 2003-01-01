Де Хеа близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» убедил вратаря Давида Де Хеа продлить контракт с клубом.
По информации The Guardian, зарплата испанца по новому соглашению вырастет до 290 тысяч фунтов в неделю (16,9 миллиона евро в год). Примерно столько же получает полузащитник Поль Погба.
Ожидается, что в ближайшее время о продлении договора объявят официально.
- Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
- 28-летний голкипер провел 366 матчей, в которых пропустил 377 голов.
- Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.