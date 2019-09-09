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    Видич: «Футбол в России не такой, как в других лигах. Для моей карьеры это было прекрасно»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Спартака» Неманья Видич рассказал о своих выступлениях в чемпионате России.

    «Я приехал в «Спартак» и обнаружил, что футбол в России не такой, как в других лигах. Для моей карьеры это было прекрасно, потому что здесь было что-то среднее между европейским и английским футболом.

    В чемпионате России играли очень быстрые, резкие, невысокие нападающие. Например, я играл против Аршавина. В России много хороших игроков, но они мало кому известны за пределами страны. Также там было много талантливых латиноамериканцев, например, Вагнер Лав из ЦСКА. Они вынуждали меня совершенствоваться, потому что мне как защитнику приходилось адаптироваться.

    Выступления в России очень помогли мне, когда я оказался в Англии. В Сербии команды обычно играли с рослыми нападающими. Переход напрямую из Сербии в Англию был бы очень непрост для меня», – сказал Видич.

    • В 2018 году Видич заявил, что с радостью согласится, если ему предложат работу тренера в «Спартаке».
    • Видич выступал за красно-белых с 2004 по 2006 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». За восемь лет в английском клубе серб выиграл 15 трофеев.
    • Игрок завершил карьеру в 2016 году.

    Источник: The Athletic

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3489

      Zubo 12 минут назад

      Да, у нас красных давать нельзя , а то Павлюку не понравится, скажут судья купленный

      0
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      Рейтинг: +5871

      piligrim1986 1 час назад

      РПЛ, бессмысленный и беспощадный

      0
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      Рейтинг: +1311

      richi > piligrim1986 14 минут назад

      Шестой по силе чемп Европы, как ни как. Бельгия, греция, турция, голландия, португалия, хохляндия, дания, польша, и прочие чехии-шотландии-югославии тогда вообще зачем?

      0
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      Рейтинг: +14254

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Видич для Спартака был просто явлением. Перед воротами многие расшибались об эту "стену". После его ухода подобного уровня защитника в команде не было. """"""""

      1
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      Рейтинг: +6537

      ivanthebest > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ты наверное не смотрел те матчи. Да, потенциал Видича был виден не вооружённым взглядом, но даже сам Видич в том Спартаке немало так привозил и ошибался на ровном месте, не говоря уже про всю оборону Спартака, которая тогда была буквально проходным двором...

      До сих пор помню эпизод, как Видич в потугах остановить Бракамонте сбил по-моему Родригеса, а с ним и ещё одного игрока обороны, успешно ликвидировав все препятствия на пути аргентинца, после чего тот легко вывалился один на один с километром свободного пространства вокруг и поиздевался над вратарём...

      Звездой Видич стал уже в МЮ, а не у нас. Но наша команда дала ему всё необходимое, чтобы этой звездой стать.

      1
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      Рейтинг: +1612

      Евгений Агеев > ivanthebest 19 минут назад

      А я помню как он в последнем матче за Спартак удалился)

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      Рейтинг: +1311

      richi > ivanthebest 9 минут назад

      А я видел, как Зидан, стоя на ближней штанге, при подаче углового на ворота Реала, промахнулся по мячу. Мяч, отскочив от опорной ноги, залетел в ворота Реала. Зидан ни о чем?

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      Рейтинг: +5236

      Сильвербой 2 часа назад

      Неманья один из лучших легионеров которые были у нас!!! просто ТОП!!!

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