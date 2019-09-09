Видич: «Футбол в России не такой, как в других лигах. Для моей карьеры это было прекрасно»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Спартака» Неманья Видич рассказал о своих выступлениях в чемпионате России.

«Я приехал в «Спартак» и обнаружил, что футбол в России не такой, как в других лигах. Для моей карьеры это было прекрасно, потому что здесь было что-то среднее между европейским и английским футболом.

В чемпионате России играли очень быстрые, резкие, невысокие нападающие. Например, я играл против Аршавина. В России много хороших игроков, но они мало кому известны за пределами страны. Также там было много талантливых латиноамериканцев, например, Вагнер Лав из ЦСКА. Они вынуждали меня совершенствоваться, потому что мне как защитнику приходилось адаптироваться.

Выступления в России очень помогли мне, когда я оказался в Англии. В Сербии команды обычно играли с рослыми нападающими. Переход напрямую из Сербии в Англию был бы очень непрост для меня», – сказал Видич.