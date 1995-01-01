Лысцов: «Бенфика» долго держала цену на меня в 10 миллионов»

Новичок «Крыльев Советов» Виталий Лысцов рассказал о том, как переходил в самарский клуб из «Бенфики».

— В 21-22 ты уже должен переходить в основу. Я в 24 года считался ветераном «Бенфики Б» и перерос уровень второй команды. Меня отдали в «Тонделу», которая играет в премьер-лиге Португалии. Как бы я себя не проявлял, как бы не улучшал статистику, меня редко выпускали. Я до сих пор не могу понять, почему так происходило. Когда открылось трансферное окно, «Бенфика» не хотела забирать меня обратно и не отпускала в другие клубы. Это был самый тяжелый период в Португалии.

— При этом когда ты перешел в «Тонделу», стали сыпаться предложения из России, Швейцарии и Чехии. Какие клубы тобой интересовались?

— Мои агенты знают, что просто так мне говорить о трансферах не стоит. Если переговоры уже идут, то да. А так это сильно отвлекает от футбола.

— Твой агент говорил, что «Бенфика» называла неадекватные суммы типа 10 миллионов евро.

— «Бенфика» долго держала эту цену. Потому немного опустила — до 4-6 миллионов евро. Но все равно это тяжело даже для топ-клубов в России.

— Кроме «Крыльев» были еще предложения?

— Времени оставалось мало, агент сказал про «Крылья», я сразу согласился, – рассказал Лысцов.

«Крылья Советов» объявили о трансфере Лысцова из «Бенфики» в последний день трансферного окна.