Лысцов: «Бенфика» долго держала цену на меня в 10 миллионов»

Рыночная цена...а где 4-6 миллионов..куда делись..
Новичок «Крыльев Советов» Виталий Лысцов рассказал о том, как переходил в самарский клуб из «Бенфики».
— В 21-22 ты уже должен переходить в основу. Я в 24 года считался ветераном «Бенфики Б» и перерос уровень второй команды. Меня отдали в «Тонделу», которая играет в премьер-лиге Португалии. Как бы я себя не проявлял, как бы не улучшал статистику, меня редко выпускали. Я до сих пор не могу понять, почему так происходило. Когда открылось трансферное окно, «Бенфика» не хотела забирать меня обратно и не отпускала в другие клубы. Это был самый тяжелый период в Португалии.
— При этом когда ты перешел в «Тонделу», стали сыпаться предложения из России, Швейцарии и Чехии. Какие клубы тобой интересовались?
— Мои агенты знают, что просто так мне говорить о трансферах не стоит. Если переговоры уже идут, то да. А так это сильно отвлекает от футбола.
— Твой агент говорил, что «Бенфика» называла неадекватные суммы типа 10 миллионов евро.
— «Бенфика» долго держала эту цену. Потому немного опустила — до 4-6 миллионов евро. Но все равно это тяжело даже для топ-клубов в России.
— Кроме «Крыльев» были еще предложения?
— Времени оставалось мало, агент сказал про «Крылья», я сразу согласился, – рассказал Лысцов.
«Крылья Советов» объявили о трансфере Лысцова из «Бенфики» в последний день трансферного окна.
- Лысцов – воспитанник«Локомотива».
- 24-летний игрок провел за «Бенфику Б» 62 матча и забил четыре гола.
- Рыночная стоимость защитника – 150 тысяч евро.