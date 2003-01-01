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    Марадона: «Я сказал Месси, что нужно бить в центр мяча при штрафных. Теперь он просто не промахивается»

    Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что помог форварду «Барселоны» Лионелю Месси научиться правильно бить штрафные.

    «Я тренировал лучшего игрока, Месси, и никто не убедит меня в обратном. Он может пройти пятерых игроков, это феноменально. Но у Лео была проблем со штрафными ударами. После тренировки мы оставались и отрабатывали этот момент.

    Я не учил его исполнению штрафных, он только спросил у меня совета. Я сказал, что нужно бить в центр мяча. На что Месси ответил, что при таком ударе у него мяч летит в сторону. Я ему просто сказал, что у него все получится. Теперь он просто не промахивается», – цитирует Марадону Goal.

    • Марадона возглавлял национальную команду Аргентины с 2008 по 2010 год.
    • Месси провел за сборную 136 матчей, забил 68 голов и отдал 44 ассиста.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4911

      Старикан 1 минуту назад

      Даже трудно себе представить кем бы стал Месси без этого совета...

      0
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      Рейтинг: +11522

      bset 36 минут назад

      А потом еще добавил "По воротам бей, мимо ворот не бей, и все у тебя получится".

      1
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      ...
      Рейтинг: +1304

      Томик > bset 24 минуты назад

      Так может Заболотному раскрыть секрет, что надо по воротам бить? Человек не в курсе поди.

      1
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      Рейтинг: +502

      Санёк 17 51 минуту назад

      Скоро научат рукой голы забивать (шучу),Кому как,по мне Марадона очень умный и хитрый человек,он знает все приемы и секреты футбола

      0
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      Рейтинг: +5761

      mihail200606 1 час назад

      Умник.. Примазаться решил..

      0
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      Рейтинг: +2891

      САДЫЧОК > mihail200606 1 час назад

      Мараданна намного круче , чем ты думаешь !

      2
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      Рейтинг: +5761

      mihail200606 > САДЫЧОК 54 минуты назад

      Ну тебе виднее наверное.. Может ты играл с ним)) или он тебя тренировал))

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      Рейтинг: +2891

      САДЫЧОК > mihail200606 23 минуты назад

      Мне , посчастливилось воочию видеть , как он играет !

      0
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      Рейтинг: +692

      GSmall 1 час назад

      Думаю Месси обратился бы к другому человеку за советом(Жуниньо).Он как никто знает,как бить правильно

      0
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      Рейтинг: +47

      vingor 2 часа назад

      Хорошо хоть не учил косяк забивать

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