Марадона: «Я сказал Месси, что нужно бить в центр мяча при штрафных. Теперь он просто не промахивается»

Бывший тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что помог форварду «Барселоны» Лионелю Месси научиться правильно бить штрафные.

«Я тренировал лучшего игрока, Месси, и никто не убедит меня в обратном. Он может пройти пятерых игроков, это феноменально. Но у Лео была проблем со штрафными ударами. После тренировки мы оставались и отрабатывали этот момент.

Я не учил его исполнению штрафных, он только спросил у меня совета. Я сказал, что нужно бить в центр мяча. На что Месси ответил, что при таком ударе у него мяч летит в сторону. Я ему просто сказал, что у него все получится. Теперь он просто не промахивается», – цитирует Марадону Goal.