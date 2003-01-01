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    Кикнадзе – об уходе Кварацхелии из «Локомотива»: «Больной урок для меня»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе порассуждал об уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    • 18-летний грузин выступал за «Локомотив» с февраля по май этого года на правах аренды.
    • В составе столичной команды хавбек провел 10 матчей и забил один гол.
    • Затем игрок перебрался в «Рубин» на правах свободного агента.

    «Хвиче было хорошо в клубе, ни секунды в этом не сомневаюсь. Я не могу сказать, что семь матчей в прошлом сезоне однозначно сформировали у меня уверенность, что это будущее клуба. Мне этого было недостаточно для подписания длительного контракта. Ему предлагалось соглашение «1+3». Моя претензия к агенту в том, что за месяц до трансферного окна мы с ним договорились об условиях, на которых Хвича останется в «Локо».

    Претензии к себе по этой истории есть. Мы были недостаточно быстры в формализации договорeнностей. Нужно было агенту провести работу с «Рустави», оформить бумаги. Но всe оттягивалось – завтра, потом послезавтра. В итоге за три дня до трансферного окна возник «Рубин». Нам сделали предложение, которое не соответствовало тому, о чeм мы договорились изначально. Я отказался, и Хвича ушeл. Я вышел из телевизионного бизнеса, тот ещe мордобой за права, но рукопожатие означает договорeнность.

    Больной урок, но хороший. Искренне желаю Хвиче добра, я к нему очень хорошо отношусь. Надеюсь, у него всe сложится. А то, что он туда ушeл, – жизнь покажет, насколько это правильный ход», – сказал Кикнадзе.

    Кикнадзе: «Спартак» действовал агрессивнее в переговорах по трансферу Шюррле»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1300

      Томик 47 секунд назад

      В том то и дело, что рукопожатие - означает договорённость, а не "завтра, послезавтра".

      0
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      Рейтинг: +926

      Genz 28 минут назад

      Кикнадзе мямля-баба. Ещё и шлюха. Пусть идёт в женский локомотив

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