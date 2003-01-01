Кикнадзе – об уходе Кварацхелии из «Локомотива»: «Больной урок для меня»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе порассуждал об уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

18-летний грузин выступал за «Локомотив» с февраля по май этого года на правах аренды.

В составе столичной команды хавбек провел 10 матчей и забил один гол.

Затем игрок перебрался в «Рубин» на правах свободного агента.

«Хвиче было хорошо в клубе, ни секунды в этом не сомневаюсь. Я не могу сказать, что семь матчей в прошлом сезоне однозначно сформировали у меня уверенность, что это будущее клуба. Мне этого было недостаточно для подписания длительного контракта. Ему предлагалось соглашение «1+3». Моя претензия к агенту в том, что за месяц до трансферного окна мы с ним договорились об условиях, на которых Хвича останется в «Локо».

Претензии к себе по этой истории есть. Мы были недостаточно быстры в формализации договорeнностей. Нужно было агенту провести работу с «Рустави», оформить бумаги. Но всe оттягивалось – завтра, потом послезавтра. В итоге за три дня до трансферного окна возник «Рубин». Нам сделали предложение, которое не соответствовало тому, о чeм мы договорились изначально. Я отказался, и Хвича ушeл. Я вышел из телевизионного бизнеса, тот ещe мордобой за права, но рукопожатие означает договорeнность.

Больной урок, но хороший. Искренне желаю Хвиче добра, я к нему очень хорошо отношусь. Надеюсь, у него всe сложится. А то, что он туда ушeл, – жизнь покажет, насколько это правильный ход», – сказал Кикнадзе.

Кикнадзе: «Спартак» действовал агрессивнее в переговорах по трансферу Шюррле»