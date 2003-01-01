Кикнадзе: «Спартак» действовал агрессивнее в переговорах по трансферу Шюррле»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о борьбе со «Спартаком» минувшим летом за полузащитника Андре Шюррле.

«У всего есть своя стоимость. Учитывая возраст Шюррле и тот эффект, который мы ожидали от его прихода, мы точно не были готовы платить больше предложенного нами. Если судить по цифрам в медиа, то предложение «Спартака» было более сахарным.

Могли ли мы взять Шюррле быстрее? Наверное. Но тогда не взяли бы Жоау Мариу. По одной версии, переговоры со «Спартаком» шли параллельно. По другой, «Спартак» возник в тот момент, когда у нас шли серьeзные дискуссии по этому игроку. Надо отдать должное, «Спартак» действовал агрессивнее.

В этой ситуации нет ощущения, что «Спартак» нас обокрал. Это нормально для рынка. Если они считают, что готовы отдать за игрока определeнные деньги, имеют полное право. Никаких упрeков в их адрес», – сказал Кикнадзе.