Журналист Скира: «Интер» предложит Лаутаро Мартинесу новый контракт с почти двукратным увеличением зарплаты

«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.
По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб хочет заключить с аргентинцем соглашение до лета 2024 года.
По новому договору зарплата футболиста вырастет с 1,5 до 2,7 миллиона евро за сезон.
- Летом 2018 года «Интер» купил Мартинеса за 14 миллионов евро.
- Игрок провел 37 матчей, забил десять голов и сделал две результативные передачи.
- Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость форварда – 30 миллионов евро.
- В июле сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».