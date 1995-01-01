Журналист Скира: «Интер» предложит Лаутаро Мартинесу новый контракт с почти двукратным увеличением зарплаты

«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.

По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб хочет заключить с аргентинцем соглашение до лета 2024 года.

По новому договору зарплата футболиста вырастет с 1,5 до 2,7 миллиона евро за сезон.