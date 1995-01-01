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    Журналист Скира: «Интер» предложит Лаутаро Мартинесу новый контракт с почти двукратным увеличением зарплаты

    «Интер» намерен продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.

    По информации журналиста Николо Скиры, миланский клуб хочет заключить с аргентинцем соглашение до лета 2024 года.

    По новому договору зарплата футболиста вырастет с 1,5 до 2,7 миллиона евро за сезон.

    • Летом 2018 года «Интер» купил Мартинеса за 14 миллионов евро.
    • Игрок провел 37 матчей, забил десять голов и сделал две результативные передачи.
    • Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 30 миллионов евро.
    • В июле сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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