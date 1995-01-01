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    Бастони: «Конте – это Месси среди тренеров»

    Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте.

    «Каждый, кто общался с Конте, сможет подтвердить, насколько он велик. Если его сравнивать с другими тренерами, то он как Лионель Месси на фоне других футболистов.

    Если учесть, какой классный тренер возглавил команду, и то, каких классных игроков он собрал в ней, можно не сомневаться, что «Интер» прервет серию относительных неудач в Серии А последних лет и сможет бороться за самые высокие места», – сказал Бастони.

    • 50-летний Конте возглавил «Интер» 31 мая.
    • Под его руководством команда провела два официальных матчах, выиграв их с общим счетом 6:1.

    Источник: Football Italia

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