Бастони: «Конте – это Месси среди тренеров»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте.

«Каждый, кто общался с Конте, сможет подтвердить, насколько он велик. Если его сравнивать с другими тренерами, то он как Лионель Месси на фоне других футболистов.

Если учесть, какой классный тренер возглавил команду, и то, каких классных игроков он собрал в ней, можно не сомневаться, что «Интер» прервет серию относительных неудач в Серии А последних лет и сможет бороться за самые высокие места», – сказал Бастони.