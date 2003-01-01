Кикнадзе – об отношениях с Семиным: «Яростно ругаемся, но сохраняем взаимное уважение»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, какие у него отношения с главным тренером команды Юрием Семиным.

«Уже не раз меня спрашивали про отношения с главным тренером. Я бы хотел, чтобы меня правильно поняли. Безусловно, между нами нет той идиллии, которая у нас существовала в январе. Тогда жизнь виделась в розовом цвете. Да, мы яростно ругаемся, но при этом сохраняем взаимное уважение.

По Эдеру была просьба сохранить игрока. Трансферный комитет просьбу удовлетворил. Если у меня есть возможность, то я принимаю позицию главного тренера. Больше всего спорю с Сeминым из-за трансферов. Все игроки – предмет бесконечных обсуждений и между нами, и на трансферном комитете, и на совете директоров иногда.

Я понимаю взгляд тренера. Ведь именно с него спросят за сегодняшний результат. Ему нельзя в первую очередь думать о том, что случится через полгода. А мне нужна стратегия развития клуба. Мне нужно научиться зарабатывать. Иначе мы не вылезем из нынешней финансовой западни», – сказал Кикнадзе.