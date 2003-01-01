«Локомотив» требовал за Миранчуков 85 миллионов

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, в какую сумму клуб оценивает полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

«Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 миллионов? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьeзным клубом, – 85 миллионов евро.

Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал? Если серьeзно, то есть два аспекта, Юрий Павлович Семин тоже об этом говорил. Если ребятам и уходить, то либо в серьeзный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьeзному клубу. И точно уходить за очень большие деньги.

Если один из Миранчуков уйдeт, то за большие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж», – сказал Кикнадзе.