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    «Локомотив» требовал за Миранчуков 85 миллионов

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, в какую сумму клуб оценивает полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

    «Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 миллионов? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьeзным клубом, – 85 миллионов евро.

    Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал? Если серьeзно, то есть два аспекта, Юрий Павлович Семин тоже об этом говорил. Если ребятам и уходить, то либо в серьeзный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьeзному клубу. И точно уходить за очень большие деньги.

    Если один из Миранчуков уйдeт, то за большие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж», – сказал Кикнадзе.

    • Transfermarkt оценивает Алексея в 15 миллионов евро, а Антона – в 16 миллионов.
    • Неделю назад сообщалось, что «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:40
    Комментарии18
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      Рейтинг: +22366

      zra78 11 минут назад

      Дуры кто не понял,он просто взял и отрезал интерес Зенита таким способом

      2
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      Рейтинг: +1805

      ухоженный крокодил 26 минут назад

      Полная клиника!

      -3
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      Рейтинг: +873

      Romantic2010 26 минут назад

      До чего ж недалекие пишут комментарии!!! Миранчуки это костяк Локомотива и понятное дело, что их никто не отдаст за 40 млн. Поэтому и стоит вопрос, что либо остаются либо уходят за очень хорошие деньги.

      2
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      Рейтинг: -141

      diamondfan 26 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ни кто их не купит вообще, а если и купят, то какой нибуть Торпедо и тому подобное! Ни кому они не нужны!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +873

      Romantic2010 > diamondfan 25 минут назад

      Иногда лучше просто промолчать, чем глупость написать...

      3
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      Рейтинг: +244

      ALEX TARAN 32 минуты назад

      Жадность фраерков сгубит...

      0
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      Рейтинг: +1374

      РМЗ 46 минут назад

      Не умеют воспитывать своих , пусть покупают за сколько скажут . Это нормальная Цыфра для лоха

      1
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      Рейтинг: +1684

      SarJr 53 минуты назад

      Мир сошёл с ума. Т. Е вы хотите сказать, что 2 парня из не совсем топа российской лиги, которые в Европе ничего не показали ( то что мы видели в прошлой лч) поедут за такие же деньги как талантливейший де лигт в юве и тд? Ребята, вы серьёзно?

      Нет, это конечно, ваше дело. Но хер кому они нужны за такие деньги

      0
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      Рейтинг: +926

      Genz 1 час назад

      Таких, как Миранчуки в любом клубе АПЛ вагон и малая тележка. Зачем рисковать с братьями - заиграют в Европе или скамейка их ждёт.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6837

      ufos73 > Genz 31 минуту назад

      Вот пусть бомжи там и отовариваются, нех соперников ослаблять!

      0
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      Рейтинг: +1189

      Борат 1 час назад

      по ходу обречены чук и гек гнить в рпл до конца своих дней,
      ибо 85 лямов за них никто не отвесит...

      -2
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      Рейтинг: +244

      ALEX TARAN > Борат 58 минут назад

      По любому,бред какой-то...

      0
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      Рейтинг: +1752

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Хахах. А че не 250

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