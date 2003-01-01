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    Кудряшов: «Менталитет сборной России поменялся»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что менталитет национальной команды изменился после домашнего чемпионата мира 2018 года.

    – Раньше сборная часто допускала ошибки в важнейших матчах. В игре с Шотландией удалось добиться победы на классе. Можно говорить о том, что у команды поменялся менталитет?

    – Я уверен, что наш менталитет поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют.

    • На ЧМ-2018 сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала.
    • В отборочной группе Евро-2020 россияне занимают второе место, уступая только Бельгии.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6037

      FanatSerj 2 часа назад

      дело даже не в совершении ошибок, и с Шотландцами гол пропусти явно не обязательный, появилось другое, если раньше это было бы обреченность, вспомните один из ярких примеров Марибор в Словении, а то была одна из сильнейших по составу сборная. То сейчас нет этой обреченности и команда выкладывается по полной, что бы показать свои яйца и перевернуть ситуацию, даже когда всё идет из "ног" вон плохо. И ту чтобы не ныли, это в первую очередь заслуга Усатого.

      2
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      Рейтинг: +6837

      ufos73 > FanatSerj 24 минуты назад

      Точно, играют так, как ответственные за дело люди, но не боятся давления... Видна Черчесовская работа, он сам такой

      0
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      Рейтинг: +479

      Сенситив 2 часа назад

      у сборной стал просматриваца психологический хребет, пришли новые игроки с новой ментальностью, меняеца Россия, люди-то проинтуичили, а игроки, тоже люди, им тоже хочеца начистить шнифт толерантно-голубым игрочишкам, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +10537

      Garrincha58 > Сенситив 2 часа назад

      сам понял, что сказал?

      3
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      Рейтинг: +8047

      KLIM777 > Garrincha58 1 час назад

      да его выписали только сегодня

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      Рейтинг: +8047

      KLIM777 2 часа назад

      видно по игре, что закусывать стали лучше

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      Рейтинг: +479

      Сенситив > KLIM777 2 часа назад

      просто, закусывать стали...))

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