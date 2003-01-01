Кудряшов: «Менталитет сборной России поменялся»

дело даже не в совершении ошибок, и с Шотландцами гол пропусти явно не обязательный, появилось другое, если раньше это было бы обреченность, вспомните один из ярких примеров Марибор в Словении, а то была одна из сильнейших по составу сборная. То сейчас нет этой обреченности и команда выкладывается по полной, что бы показать свои яйца и перевернуть ситуацию, даже когда всё идет из "ног" вон плохо. И ту чтобы не ныли, это в первую очередь заслуга Усатого.
Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что менталитет национальной команды изменился после домашнего чемпионата мира 2018 года.
– Раньше сборная часто допускала ошибки в важнейших матчах. В игре с Шотландией удалось добиться победы на классе. Можно говорить о том, что у команды поменялся менталитет?
– Я уверен, что наш менталитет поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют.
- На ЧМ-2018 сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала.
- В отборочной группе Евро-2020 россияне занимают второе место, уступая только Бельгии.