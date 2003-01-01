Кудряшов: «Менталитет сборной России поменялся»

Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что менталитет национальной команды изменился после домашнего чемпионата мира 2018 года.

– Раньше сборная часто допускала ошибки в важнейших матчах. В игре с Шотландией удалось добиться победы на классе. Можно говорить о том, что у команды поменялся менталитет?

– Я уверен, что наш менталитет поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют.