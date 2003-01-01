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    «Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Бенфики» Флорентину

    Полузащитник «Бенфики» Флорентину может продолжить карьеру в Англии.

    По информации Record, на 20-летнего футболиста претендует «Манчестер Сити».

    Сообщается, что главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола дал поручение скаутам клуба следить за игрой португальского хавбека.

    «Сити» рассчитывает купить Флорентину следующим летом.

    • В текущем сезоне игрок провел за «Бенфику» пять матчей.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 304 тысяч подписчиков.

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