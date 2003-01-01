«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Бенфики» Флорентину

Полузащитник «Бенфики» Флорентину может продолжить карьеру в Англии.
По информации Record, на 20-летнего футболиста претендует «Манчестер Сити».
Сообщается, что главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола дал поручение скаутам клуба следить за игрой португальского хавбека.
«Сити» рассчитывает купить Флорентину следующим летом.
- В текущем сезоне игрок провел за «Бенфику» пять матчей.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: Record
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