Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Кикнадзе: «Венгер не сказал последнего слова в тренерской работе. Он относится с огромным уважением к России»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, зачем встречался с бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

    «Мне интересно мнение Венгера по поводу того, что происходит в европейском футболе. Также, например, я встречался с руководством «Барселоны» и «Реала».

    Венгер как преемник Сeмина? Он относится с огромным уважением к России. У него же отличные отношения с Алишером Бурхановичем Усмановым. У него есть представление о том, что происходит в Европе, что нужно для нормального выступления в Лиге чемпионов. Венгер – яркий специалист, который ещe не сказал последнего слова. Сейчас он рассматривает предложение ФИФА.

    Венгер не сказал последнего слова в тренерской работе, она его точно интересует. Будет ли это Россия или Европа – вопрос времени и его собственного решения. Он абсолютно самостоятельный и независимый человек, если почувствует вызов, то финансовая сторона не будет для него первостепенной», – сказал Кикнадзе.

    • Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял «Арсенал».
    • После ухода из лондонского клуба он остается безработным.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2953

      paracetamol 2 часа назад

      Венгера в спам!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5976

      батог 2 часа назад

      Вася, включай закаточную машинку, то ты Венгера хочешь взять, то Икарди ! Крыша не скрипит ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7312

      parevg 3 часа назад

      Это провальный трансфер

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73646
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru