Слуцкий поддержал Медведева, играющего с Надалем в финале US Open

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поддержал теннисиста Даниила Медведева, играющего в финале Открытого чемпионата США. Соперником россиянина по решающему матчу турнира стал испанец Рафаэль Надаль.

«Давай, Даня! Давай, давай! Тяжело, но против Надаля легко быть не может. Но ты в порядосе, ты можешь», – сказал Слуцкий в сторис в своем «инстаграме».