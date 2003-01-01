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    Слуцкий поддержал Медведева, играющего с Надалем в финале US Open

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поддержал теннисиста Даниила Медведева, играющего в финале Открытого чемпионата США. Соперником россиянина по решающему матчу турнира стал испанец Рафаэль Надаль.

    «Давай, Даня! Давай, давай! Тяжело, но против Надаля легко быть не может. Но ты в порядосе, ты можешь», – сказал Слуцкий в сторис в своем «инстаграме».

    • 23-летний Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.
    • С 9 сентября россиянин поднимется с 5-й на 4-ю строчку в рейтинге ATP.
    • После двух сетов финального матча Медведев проигрывает второй ракетке мира со счетом 0:2 (5:7, 3:6).

    Источник: инстаграм Слуцкого

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