Слуцкий поддержал Медведева, играющего с Надалем в финале US Open

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поддержал теннисиста Даниила Медведева, играющего в финале Открытого чемпионата США. Соперником россиянина по решающему матчу турнира стал испанец Рафаэль Надаль.
«Давай, Даня! Давай, давай! Тяжело, но против Надаля легко быть не может. Но ты в порядосе, ты можешь», – сказал Слуцкий в сторис в своем «инстаграме».
- 23-летний Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.
- С 9 сентября россиянин поднимется с 5-й на 4-ю строчку в рейтинге ATP.
- После двух сетов финального матча Медведев проигрывает второй ракетке мира со счетом 0:2 (5:7, 3:6).