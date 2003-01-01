Радимов – Аршавину: «Ты все время что-то делишь, или алименты платишь»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов иронично прокомментировал новый пост в инстаграме Андрея Аршавина. В записи бывший игрок петербургского клуба и сборной России рассказал о том, что разделил с Азаматом Айхожином приз лучшего игрока матча между сборными РФС и Федерации футбола Казахстана (8:7).

«Ты все время что-то делишь, или алименты платишь», – написал Радимов в комментариях.

Аршавин ответил не менее остроумно: «Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе. Татьяна Ивановна (Буланова, бывшая супруга Радимова – прим. «Бомбардир.ру») тоже тебя «щипает».