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    Радимов – Аршавину: «Ты все время что-то делишь, или алименты платишь»

    Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов иронично прокомментировал новый пост в инстаграме Андрея Аршавина. В записи бывший игрок петербургского клуба и сборной России рассказал о том, что разделил с Азаматом Айхожином приз лучшего игрока матча между сборными РФС и Федерации футбола Казахстана (8:7).

    «Ты все время что-то делишь, или алименты платишь», – написал Радимов в комментариях.

    Аршавин ответил не менее остроумно: «Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе. Татьяна Ивановна (Буланова, бывшая супруга Радимова – прим. «Бомбардир.ру») тоже тебя «щипает».

    • Аршавин и Радимов играли вместе за «Зенит» в период с 2003 по 2009 годы.
    • Радимов развелся с Булановой в 2016 году. У пары есть общий сын – 12-летний Никита.
    • Аршавин объявил о разводе с супругой Алисой в июле этого года.
    • Суд обязал экс-игрока лондонского «Арсенала» выплачивать алименты для дочери Есени в размере 340 тыс. рублей ежемесячно.

    Источник: инстаграм Андрея Аршавина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1001

      Alekxei Z. 14 минут назад

      Ну и гнильё же ты Родимов...

      0
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      Рейтинг: +11

      СССР1985 35 минут назад

      Шава как всегда остроумен!

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