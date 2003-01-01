Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»

Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона прокомментировал свое назначение на новый пост.

«Я не волшебник, но я люблю работать. Я люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, как делал это всю свою жизнь», – заявил Марадона на презентации.