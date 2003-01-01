Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»

в Белоруссии оценили! Красавчик!
Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона прокомментировал свое назначение на новый пост.
«Я не волшебник, но я люблю работать. Я люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, как делал это всю свою жизнь», – заявил Марадона на презентации.
- Марадона возглавил «Химнасия и Эсгрима» 6 сентября.
- Контракт клуба с аргентинским специалистом рассчитан до конца сезона.
- После пяти сыгранных туров «Химнасия и Эсгрима» занимает последнее место в аргентинской Суперлиге.