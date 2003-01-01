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    Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»

    Главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона прокомментировал свое назначение на новый пост.

    «Я не волшебник, но я люблю работать. Я люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, как делал это всю свою жизнь», – заявил Марадона на презентации.

    • Марадона возглавил «Химнасия и Эсгрима» 6 сентября.
    • Контракт клуба с аргентинским специалистом рассчитан до конца сезона.
    • После пяти сыгранных туров «Химнасия и Эсгрима» занимает последнее место в аргентинской Суперлиге.

    Источник: El Chiringuito TV

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      Рейтинг: +8035

      KLIM777 56 минут назад

      в Белоруссии оценили! Красавчик!

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