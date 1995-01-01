Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Марадона возглавил клуб аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима»

    Аргентинский «Химнасия и Эсгрима» объявил о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. В субботу, 7 сентября, специалист будет представлен болельщикам на домашнем стадионе.

    Последним клубом, который тренировал Марадона, был мексиканский «Дорадос» (Д2), откуда аргентинец ушел в апреле. «Химнасия и Эсгрима» в чемпионате Аргентины идет последней.

    • Клуб из Ла-Платы основан в 1887 году.
    • Команда пять раз занимала второе место в чемпионате Аргентины.
    • Марадона в качестве главного тренера сборной Аргентины участвовал в чемпионате мира-2010.

    Источник: официальный сайт «Химнасии и Эсгримы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru