Марадона возглавил клуб аргентинской Суперлиги «Химнасия и Эсгрима»

Аргентинский «Химнасия и Эсгрима» объявил о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. В субботу, 7 сентября, специалист будет представлен болельщикам на домашнем стадионе.

Последним клубом, который тренировал Марадона, был мексиканский «Дорадос» (Д2), откуда аргентинец ушел в апреле. «Химнасия и Эсгрима» в чемпионате Аргентины идет последней.