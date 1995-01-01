Гилерме – о голе от Шотландии: «Не считаю, что там случилось что-то необычное»

Вратарь сборной России Гилерме прокомментировал гол Шотландии в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 (2:1). Натурализованный бразилец не считает, что случилось нечто необычное.

«В соцсетях после игры с Шотландией кто-то поддерживал меня, кто-то критиковал. Я не против критики, но она должна быть конструктивной.

Что касается пропущенного гола, то я не считаю, что там случилось что-то необычное. Мы одержали важную победу в матче за шесть очков. Это придает уверенности команде», – сказал Гилерме.