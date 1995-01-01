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    Гилерме – о голе от Шотландии: «Не считаю, что там случилось что-то необычное»

    Вратарь сборной России Гилерме прокомментировал гол Шотландии в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 (2:1). Натурализованный бразилец не считает, что случилось нечто необычное.

    «В соцсетях после игры с Шотландией кто-то поддерживал меня, кто-то критиковал. Я не против критики, но она должна быть конструктивной.

    Что касается пропущенного гола, то я не считаю, что там случилось что-то необычное. Мы одержали важную победу в матче за шесть очков. Это придает уверенности команде», – сказал Гилерме.

    • Завтра, 9 сентября, россияне сыграют с Казахстаном.
    • В отборочной группе сборная России идет на втором месте.
    • Лидирует в группе Бельгия.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      Олег1204 13 минут назад

      Да, ситуация не обычная, в стране где воротчиков неплохих хоть попой жуй, на воротах стоишь ты.

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      Рейтинг: +135

      Давид59 1 час назад

      Нет, ничего необычного не случилось. Если ты считаешь, что от вратаря так может мяч перед собой отскакивать. А это даже не удар был. А просто навес. Думаю надо на следующий матч Андрюху ставить

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