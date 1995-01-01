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    Стартовал турнир для детей «Дзюбиада» «Честь имею!»

    Детская футбольная лига проводит второй этап соревнования по футбольному многоборью «Дзюбиада». В этом году, как и в прошлом, к названию добавлен слоган «Честь имею!».

    Участники в рамках турнира показывают навыки игры головой, исполнения пенальти, ударов по мячу. Мероприятие проходит в Анапе.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1763

      absent32 6 минут назад

      а на зоне скоро стартуют Кокориада и Мамаиада

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      Рейтинг: +232

      Из Твери Леха 15 минут назад

      Футбол тоже надо переименовать в Дзюбол.

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      Рейтинг: +5205

      Сильвербой 24 минуты назад

      Ё..ный в рот, идола сделали, Ху...епуталы тупорылые!!! Стране нужны герои, пи..зда рожает дураков!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      motorwOw 40 минут назад

      че за пздец начался... дзюбиада) артем конечно молодец, старается, но подобные названия навеивают на мысли самопиара и очевидно плюсиком не будет, зачем делать такие названия) трешак.. назови свой турнир рпл юниоров, да плевать как, но дзюбиада... :D

      2
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      Рейтинг: +925

      Etiainen 48 минут назад

      Дзюба в армии не служил, какая часть ему

      2
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      Рейтинг: +409

      KPCCSPB 1 час назад

      "Дзюбиада" ******

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