Стартовал турнир для детей «Дзюбиада» «Честь имею!»

Детская футбольная лига проводит второй этап соревнования по футбольному многоборью «Дзюбиада». В этом году, как и в прошлом, к названию добавлен слоган «Честь имею!».

Участники в рамках турнира показывают навыки игры головой, исполнения пенальти, ударов по мячу. Мероприятие проходит в Анапе.