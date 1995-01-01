Стартовал турнир для детей «Дзюбиада» «Честь имею!»

а на зоне скоро стартуют Кокориада и Мамаиада
Детская футбольная лига проводит второй этап соревнования по футбольному многоборью «Дзюбиада». В этом году, как и в прошлом, к названию добавлен слоган «Честь имею!».
Участники в рамках турнира показывают навыки игры головой, исполнения пенальти, ударов по мячу. Мероприятие проходит в Анапе.
- Лучшие участники получат призы от нападающего сборной России Артема Дзюбы.
- Один из призов – путевка на матч «Зенита» и встреча с самим футболистом.
- Дзюба сейчас находится в расположении сборной России.