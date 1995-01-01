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    Дзюба и Лунев перед матчем с Казахстаном на щелбаны посоревновались в отражении пенальти

    Игроки сборной России Артем Дзюба и Андрей Лунев в преддверии матча шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Казахстана посоревновались в мастерстве отражения ударов с пенальти. Видео доступно ниже.

    Проигравший в серии получал щелбаны по носу. Оба футболиста представляют «Зенит», который 17 сентября в Лионе стартует в Лиге чемпионов.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2953

      paracetamol 15 минут назад

      Ну кто кому нащелкал?

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