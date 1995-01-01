Дзюба и Лунев перед матчем с Казахстаном на щелбаны посоревновались в отражении пенальти

Ну кто кому нащелкал?
Игроки сборной России Артем Дзюба и Андрей Лунев в преддверии матча шестого тура отборочного цикла Евро-2020 против Казахстана посоревновались в мастерстве отражения ударов с пенальти. Видео доступно ниже.
Проигравший в серии получал щелбаны по носу. Оба футболиста представляют «Зенит», который 17 сентября в Лионе стартует в Лиге чемпионов.
- Сборная России на текущий момент самая результативная команда отбора.
- Казахстан в группе идет третьим, отставая от России на пять очков.
- Лидирует в группе Бельгия.