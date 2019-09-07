AS: «Реал» в 2020 году вернется к варианту с трансфером ван де Бека

«Реал» не утратил интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб собирается следующим летом возобновить переговоры о переходе голландца.

В минувшее трансферное окно испанцы могли купить 22-летнего футболиста за 50 миллионов евро, но их приоритетом был хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Более того, «Реал» не спешил с приобретением ван де Бека, понимая, что в «Аяксе» у него будет больше игровой практики, что позволит ему набраться необходимого опыта.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.