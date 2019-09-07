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    AS: «Реал» в 2020 году вернется к варианту с трансфером ван де Бека

    «Реал» не утратил интерес к полузащитнику «Аякса» Донни ван де Беку, сообщает AS.

    По информации источника, мадридский клуб собирается следующим летом возобновить переговоры о переходе голландца.

    В минувшее трансферное окно испанцы могли купить 22-летнего футболиста за 50 миллионов евро, но их приоритетом был хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

    Более того, «Реал» не спешил с приобретением ван де Бека, понимая, что в «Аяксе» у него будет больше игровой практики, что позволит ему набраться необходимого опыта.

    Рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

    Источник: AS

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