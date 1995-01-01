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    Фанат выпал из окна, когда кричал «Зенит» – чемпион». Он в реанимации

    4 сентября в Москве фанат «Зенита» по имени Александр распивал спиртные напитки в компании друга. По ходу встречи болельщик действующих чемпионов встал на подоконник и стал кричать: «Зенит» – чемпион». Молодой человек не удержал равновесие и упал с высоты.

    Александр уже перенес операцию, пребывает в реанимации, где находится под наблюдением врачей, пишет Life. В сознание после падения из окна фанат не приходил.

    Источник: Life

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      AHTUNGBOL 16 минут назад

      Нахрен эту дичь выкладывать здесь? Только ради срача? Народ, не оставляйте под этой новостью комментарии, только так можно показать малолетним админам, что такое здесь не надо выкладывать!!!!

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