Фанат выпал из окна, когда кричал «Зенит» – чемпион». Он в реанимации

4 сентября в Москве фанат «Зенита» по имени Александр распивал спиртные напитки в компании друга. По ходу встречи болельщик действующих чемпионов встал на подоконник и стал кричать: «Зенит» – чемпион». Молодой человек не удержал равновесие и упал с высоты.

Александр уже перенес операцию, пребывает в реанимации, где находится под наблюдением врачей, пишет Life. В сознание после падения из окна фанат не приходил.