Фанат выпал из окна, когда кричал «Зенит» – чемпион». Он в реанимации

Нахрен эту дичь выкладывать здесь? Только ради срача? Народ, не оставляйте под этой новостью комментарии, только так можно показать малолетним админам, что такое здесь не надо выкладывать!!!!
4 сентября в Москве фанат «Зенита» по имени Александр распивал спиртные напитки в компании друга. По ходу встречи болельщик действующих чемпионов встал на подоконник и стал кричать: «Зенит» – чемпион». Молодой человек не удержал равновесие и упал с высоты.
Александр уже перенес операцию, пребывает в реанимации, где находится под наблюдением врачей, пишет Life. В сознание после падения из окна фанат не приходил.
- «Зенит» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.
- 1 сентября команда в Москве обыграла с минимальным счетом «Спартак».
- 17 сентября матчем с «Лионом» «Зенит» стартует в Лиге чемпионов.