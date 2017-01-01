Sport.es: игроки «Барселоны» были готовы финансово вложиться в трансфер Неймара

Футболисты «Барселоны» летом знали, что клуб рассматривал возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара. Как пишет издание Sport.es, некоторые игроки каталонцев были готовы финансово вложиться в трансфер.

Руководство «Барселоны» не стало пользоваться средствами игроков. Неймар остался в «ПСЖ» и, как дал понять Хавьер Тебас, причиной тому послужили требования бразильца.