Sport.es: игроки «Барселоны» были готовы финансово вложиться в трансфер Неймара

свечку держали, чтоли?
Футболисты «Барселоны» летом знали, что клуб рассматривал возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара. Как пишет издание Sport.es, некоторые игроки каталонцев были готовы финансово вложиться в трансфер.
Руководство «Барселоны» не стало пользоваться средствами игроков. Неймар остался в «ПСЖ» и, как дал понять Хавьер Тебас, причиной тому послужили требования бразильца.
- Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» оказались недовольны срывом трансфера Неймара.
- Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль заявлял, что президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не хотел покупать Неймара, и «устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси».
- Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году за более чем 200 миллионов евро.