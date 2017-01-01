Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Sport.es: игроки «Барселоны» были готовы финансово вложиться в трансфер Неймара

    Футболисты «Барселоны» летом знали, что клуб рассматривал возвращение нападающего «ПСЖ» Неймара. Как пишет издание Sport.es, некоторые игроки каталонцев были готовы финансово вложиться в трансфер.

    Руководство «Барселоны» не стало пользоваться средствами игроков. Неймар остался в «ПСЖ» и, как дал понять Хавьер Тебас, причиной тому послужили требования бразильца.

    • Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» оказались недовольны срывом трансфера Неймара.
    • Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль заявлял, что президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не хотел покупать Неймара, и «устроил весь шум, чтобы сохранить лицо перед Месси».
    • Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году за более чем 200 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -5

      mp7700 8 минут назад

      свечку держали, чтоли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3313

      dinar7777dinar 1 час назад

      Не несите чушь . Утятина галимая .

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru