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    Кокорина – об УДО сыновей: «Спасибо всем добрым людям. Постарайтесь прожить жизнь с наслаждением»

    Светлана Кокорина, мама Александра и Кирилла Кокориных, отреагировала на условно-досрочное освобождение сыновей. Родственники, согласно требованиям законодательства, покинут места лишения свободы 17 сентября.

    «Никогда не забуду 6 сентября 2019 года. Когда утром зазвонил телефон, который я не выпускала из рук всю ночь и после паузы я услышала только одно слово: «Отпустили». Дальше просто невозможно описать состояние... Это слово будет вечно звучать в моей голове.

    Спасибо всем добрым людям, которые это время были с нами! Будьте все счастливы, любите и берегите друг друга! Постарайтесь прожить свою жизнь с наслаждением, не ломая ее другим», – написала Кокорина в социальной сети.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Они тоже были в тюрьме, но вернулись в футбол

    Источник: Инстаграм Светланы Кокориной

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1970

      кошмарик 22 минуты назад

      наслаждение - далеко не главное слово в жизни.. сыночек "до наслаждался"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1299

      Антон bx14e 1 час назад

      ..на заработанные 9 тысяч рублей...

      2
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      Рейтинг: +4932

      Агасфер 1 час назад

      На себя и своего сына в зеркало смотри,и старайся.Берегите нас,нищебродов!

      2
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