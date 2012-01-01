Кокорина – об УДО сыновей: «Спасибо всем добрым людям. Постарайтесь прожить жизнь с наслаждением»

Светлана Кокорина, мама Александра и Кирилла Кокориных, отреагировала на условно-досрочное освобождение сыновей. Родственники, согласно требованиям законодательства, покинут места лишения свободы 17 сентября.

«Никогда не забуду 6 сентября 2019 года. Когда утром зазвонил телефон, который я не выпускала из рук всю ночь и после паузы я услышала только одно слово: «Отпустили». Дальше просто невозможно описать состояние... Это слово будет вечно звучать в моей голове.

Спасибо всем добрым людям, которые это время были с нами! Будьте все счастливы, любите и берегите друг друга! Постарайтесь прожить свою жизнь с наслаждением, не ломая ее другим», – написала Кокорина в социальной сети.

В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

и были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.

По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

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