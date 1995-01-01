Сборная России в честь праздника опубликовала фото футболистов с бородой – Фернандеса, Баринова и других

Пресс-служба сборной России напомнила, что сегодня, 7 сентября, празднуется всемирный день бороды. По такому случаю твиттер-аккаунт опубликовал фотографии футболистов команды с бородой.

«Сегодня – Всемирный день бороды! Как считаете, кому из игроков сборной России стоит отрастить бороду?» – гласит запись сборной.