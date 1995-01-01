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    Сборная России в честь праздника опубликовала фото футболистов с бородой – Фернандеса, Баринова и других

    Пресс-служба сборной России напомнила, что сегодня, 7 сентября, празднуется всемирный день бороды. По такому случаю твиттер-аккаунт опубликовал фотографии футболистов команды с бородой.

    «Сегодня – Всемирный день бороды! Как считаете, кому из игроков сборной России стоит отрастить бороду?» – гласит запись сборной.

    • Вчера, 6 сентября, россияне обыграли Шотландию (2:1).
    • 9 сентября сборная России в Калининграде встретится с Казахстаном.
    • В отборочной группе Евро-2020 россияне идут на втором месте.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8208

      Cules2013 3 минуты назад

      прикольно. суровые шо исландцы. Фернандес просто топ

      0
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      Рейтинг: +465

      Makaweli 26 минут назад

      У Черышева .***** под носом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +754

      AHTUNGBOL 43 минуты назад

      В честь ПРАЗДНИКА???
      Какого нах праздника??

      1
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      Рейтинг: +1757

      absent32 44 минуты назад

      самые зачетные баринов и марио)))

      0
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      Рейтинг: +1234

      Obojaemiy 1 час назад

      А это кто справа внизу в углу?

      0
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      Рейтинг: +8011

      KLIM777 > Obojaemiy 49 минут назад

      Это просто мимо проходил

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