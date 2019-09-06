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    Семья Шюррле прилетела в Москву

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился с подписчиками в инстаграме новостью о приезде в Москву своей семьи.

    В российскую столицу прилетели супруга футболиста модель Анна Шарипова и их четырехмесячная совместная дочь Кайя.

    • «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • По информации «Бизнес Online», зарплата 28-летнего немца составляет 2,3 миллиона евро за сезон. За счет бонусов оклад может вырасти до 3,5 миллиона.
    • В составе московской команды футболист сыграл девять матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

    text

    Публикация от text (@andreschuerrle)

    Источник: Инстаграм Андре Шюррле

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