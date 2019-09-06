Семья Шюррле прилетела в Москву

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился с подписчиками в инстаграме новостью о приезде в Москву своей семьи.

В российскую столицу прилетели супруга футболиста модель Анна Шарипова и их четырехмесячная совместная дочь Кайя.

«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.

По информации «Бизнес Online», зарплата 28-летнего немца составляет 2,3 миллиона евро за сезон. За счет бонусов оклад может вырасти до 3,5 миллиона.

В составе московской команды футболист сыграл девять матчей, забил два гола и сделал два ассиста.