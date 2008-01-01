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    Кокорин – о приглашении в «Ахмат»: «Спасибо Кадырову, что не побоялся»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировали приглашение президента «Ахмата» Рамзана Кадырова в грозненский клуб.

    «Хотелось бы сказать в первую очередь то, что большое спасибо ему. В принципе он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, но такие заявления громкие, в принципе нужно иметь четкую позицию и такое мужское слово.

    Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут – так и сделаем», – сказал Кокорин.

    • 6 сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении.
    • Сейчас 28-летний форвард является свободным агентом.
    • Контракт игрока с «Зенитом» истек 30 июня, однако по информации Василия Конова, клуб уже готовит для него новое соглашение.


    Источник: «Говорит Москва»

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